В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли из-за удара током в результате обрыва линии электропередачи на окраине Браззавиля (столица Республики Конго), сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел утром 1 апреля в районе населенного пункта Кинтеле. Уточняется, что падение высоковольтных кабелей произошло из-за удара молнии во время сильного ливня.

Несколько человек в результате происшествия пострадали, они были госпитализированы. По данным местных властей, число жертв может возрасти.-0-