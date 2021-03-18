В конгресс-центре Далласа разместят детей-иммигрантов

18 Марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство США планирует разместить до 3 тысяч подростков-мигрантов в конференц-центре в Далласе, пытаясь справиться с наплывом мигрантов на границе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию "Голоса Америки".

Американские власти в феврале более 100 тыс. раз сталкивались с людьми, пересекавшими границу и не имевшими легального статуса. За все время президентства Дональда Трампа такой месячный показатель достигался лишь четыре раза.

Конгресс-центр будет использоваться для размещения подростков в течение 90 дней, начиная уже с этой недели, говорится в меморандуме, направленном членам городского совета Далласа. Федеральные агентства будут использовать здание для размещения юношей в возрасте от 15 до 17 лет, говорится в документе.