В Копенгагене произошла стрельба

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла в районе Тингбьерг Копенгагена. По сообщению полиции города в Twitter-аккаунте, на месте присутствует много сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

"Полиция Копенгагена получила информацию о стрельбе в Тингбьерге, и в связи с этим в районе наблюдается массовое присутствие полиции", - указано в сообщении. Отмечается, что полицейские ведут расследование. На данный момент другие подробности не сообщаются.-0-