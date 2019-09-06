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06 сентября 2019, 14:55

В Кракове ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университетской клинике Кракова (Польша) девочка родилась через 56 дней после того, как у ее матери наступила смерть мозга, сообщает польский телеканал TVP info.

У женщины на 20-й неделе беременности случился инсульт, она была направлена в реанимацию. В результате осложнений наступила смерть головного мозга. Отец ребенка и его семья хотели, чтобы ребенок родился. Поэтому врачи стали поддерживать женщину в вегетативном состоянии. "Пациентку искусственно кормили, проводили вентиляцию легких", - приводит телеканал слова профессора Хуберта Хураса, заведующего отделением акушерства и перинатологии Университетской клиники Кракова.

Беременность была прервана на 27-й неделе с помощью кесарева сечения. Новорожденная девочка весила чуть более 1200 г. У нее были слабые мышцы, нарушена работа дыхательной системы. Примерно полгода после родов она находилась в больнице, где была подключена к соответствующей аппаратуре. В день выписки ребенок весил более 3 кг.

По словам врачей, сейчас девочка находится дома и проходит реабилитационный процесс.-0-

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