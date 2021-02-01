В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В красноярском микрорайоне Студенческий городок 27 человек отравились водопроводной водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Краском", которая осуществляет водоснабжение микрорайона.

"На данный момент установлены 27 человек, пострадавших в разной степени от некачественной воды", - говорится в сообщении.

Издание "Коммерсантъ" информирует, что накануне в соцсетях и домовых чатах появились жалобы на отравления холодной водой в нескольких домах.

Гендиректор "Краскома" Олег Гончеров заявил, что безопасность холодной воды с водозабора "Гремячий лог" подтверждается результатами лабораторных анализов. "Однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду, - добавил он. - Наша общая задача сейчас - прекратить распространение заболевания".

Прокуратура начала проверку. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что проведен отбор проб воды на водозаборе "Гремячий лог" и в распределительной сети Октябрьского района.

Проверку также проводит управление Следственного комитета России (СКР). "Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после его возобновления у жителей ухудшилось самочувствие", - сообщили в СКР. По данным ведомства, несколько жителей обратились в медицинские учреждения.-0-