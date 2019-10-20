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20 октября 2019, 17:01

В Красноярском крае разрушено 5 дамб в результате прорыва воды

Фото пресс-службы губернатора Красноярского края/ТАСС
Фото пресс-службы губернатора Красноярского края/ТАСС

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять незаконно возведенных дамб в общей сложности разрушены в результате прорыва в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения", - сообщили в СК.

По данным источника ТАСС, прорыв начался с дамбы высотой 15 м. Насыпь была возведена на технологическом водоеме частной золотодобывающей артели ООО "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото").

Нарушения организации работы золотодобывающей артели выявили в ходе допросов задержанных по уголовному делу директора ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка этой же организации, свидетелей и очевидцев, а также изучения изъятой во время обысков и запрошенной у контролирующих органов документации. По данным СК, горный мастер, организовавший проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. "Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления", - отметили в пресс-службе.

Следствие будет ходатайствовать об аресте всех трех задержанных.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим". Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Девять пострадавших находятся в больнице. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Минтруда России уже заявило о том, что семьи погибших получат страховые выплаты в объеме 1 млн рублей.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.-0-

Названа приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском краеНазвана приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском крае
В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба 19 октября прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 13 пропали без вести.

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