В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремль считает недопустимым проведение незаконных уличных акций 23 января, равно как и провоцирование молодежи к участию в них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций. И тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января.

Комментируя подобные предостережения со стороны МВД, Минпросвещения и других ведомств, Дмитрий Песков заметил, что, безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. "И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - пояснил он.

По словам Дмитрия Пескова, предупреждения Роскомнадзора соцсетям, которые используются для призывов к участию в незаконных акциях 23 января, оправданы. "Эти площадки очевидно используются для озвучивания призывов к участию в незаконных акциях, - заявил он. - И в этом плане абсолютно оправдано звучат предупреждения Роскомнадзора, что за подобные действия эти социальные сети могут штрафоваться в соответствии с нашими законами".

21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение подростков в противоправную деятельность. "Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях", - говорилось в сообщении ведомства.

Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, сообщил в пресс-службе Роскомнадзора. Участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Согласно нормам, за данное нарушение предусматривается штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.-0-