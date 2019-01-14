В крушении грузового Boeing 707 в Иране выжил пилот

14 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Пилот разбившегося в Иране Boeing 707, летевшего из столицы Кыргызстана, выжил и был доставлен в больницу.

По словам пилота, всего на борту самолета находились 16 человек, остальные, вероятно, погибли. Ранее сообщалось, что при крушении погибли по меньшей мере 10 человек.

По предварительным данным, пилоты начали приземление в аэропорту Караджа, не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы, в результате чего Boeing 707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек.

На месте происшествия работают спасательные службы и медики.

Данные о погибших и подробности инцидента уточняются.-0-