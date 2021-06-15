В Кыргызстане началась третья волна COVID-19

15 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Третья волна распространения COVID-19 началась в Кыргызстане. Об этом заявил на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития страны Жалалидин Рахматуллаев.

"С начала пандемии наблюдались два эпидемиологических подъема коронавирусной инфекции, в июле и в ноябре 2020 года. На сегодняшний день наблюдается третья волна… с подъемом заболеваемости с апреля 2021 года", - сообщил Жалалидин Рахматуллаев.

По его словам, в настоящее время развернуто 3334 коек в 35 стационарах, также имеется около 1,5 тыс резервных коек. "Кроме того, идет работа по подготовке еще дополнительных коек, планируется довести койко-места до 6 тыс. Для работы в красной зоне подготовлен резерв кадров - 3 тыс. врачей и более 6 тыс. медсестер. В стационарах подготовлено достаточное количество лекарственных средств и средств индивидуальной защиты", - сказал Жалалидин Рахматуллаев.

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 514 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 111 343 случая заболевания, 1905 человек умерли.-0-