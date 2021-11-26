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26 ноября 2021, 10:16

В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти

Фото КАБАР
Фото КАБАР

26 ноября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти, арестованы 15 человек.

"В ходе проводимой Госкомитетом нацбезопаности (ГКНБ) и МВД работы были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти", - сообщили в ГКНБ.

Стало известно, что после оглашения итогов данная преступная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти.

В ходе расследования были получены неопровержимые доказательства, что инициаторами и руководителями плана захвата власти являются бывшие высокопоставленные чиновники.

Следователями ГКНБ и МВД КР сегодня были проведены обыски по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе, в результате которых, помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства.

По результатам проведенных следственных действий были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 15 активных членов преступной группы.

Следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка.-0-

Фото КАБАР

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