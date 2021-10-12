В Латвии непривитых пенсионеров лишат пособий на оплату подорожавших энергоресурсов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии только вакцинированные пожилые люди будут получать пособие в размере 20 евро в виде компенсации за подорожание энергоресурсов, которое привело к росту коммунальных платежей. Об этом заявил премьер-министр страны Кариньш Кришьянис после встречи совета коалиционных партий, сообщает Delfi.

Ранее с такой инициативой выступили министр финансов Латвии Янис Рейрс и министр благосостояния Гатис Эглитис.

Кариньш Кришьянис подчеркнул, что люди в солидном возрасте - это самая большая группа риска заражения COVID-19, их необходимо мотивировать прививаться. Кроме того, по его словам, решение о выплате компенсаций поможет пожилым людям справиться с ростом тарифов.

Пособие может выплачиваться в самые холодные месяцы - с ноября 2021 года до марта 2022 года. Если человек вакцинируется, например, в середине января, то пособие он сможет получить в феврале и марте.

Ранее сообщалось, что член латвийской партии "Новое единство" юрист Волдемар Бургис предложил снизить непривитым пенсионерам пенсии на 50%, чтобы достичь более высоких показателей вакцинации.-0-