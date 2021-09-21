В Латвии планируют ужесточить карантинные ограничения для людей без COVID-сертификатов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Латвии планирует усилить ограничительные меры для людей без COVID-сертификатов, сообщает Delfi.

Советник министра здравоохранения Латвии Каспар Берзиньш заявил, что все мероприятия не первой необходимости в помещениях должны проходить с участием только вакцинированных от COVID-19, переболевших или людей с отрицательным тестом, которые имеют COVID-сертификат. Это относится также к некоторым услугам, очной работе и посещению торговых центров.

Новые ограничения могут начать действовать уже в начале октября.

"С учетом быстрого распространения коронавируса и прогнозов дальнейшего ухудшения ситуации нет оснований ожидать, что ситуация разрешится сама по себе, поэтому важно принять меры безопасности в кратчайшие сроки", - сказал Каспар Берзиньш.

Предполагается, что такие меры предотвратят распространение болезни среди непривитых. Каспар Берзиньш добавил: повторять прошлогодний опыт с постепенным введением ограничений не планируется, так как эффект от такой стратегии недостаточен.-0-