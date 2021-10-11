В Латвии предложили непривитым пенсионерам урезать пенсии вдвое

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член латвийской партии "Новое единство" юрист Волдемар Бургис предложил снизить непривитым пенсионерам пенсии на 50%, чтобы достичь более высоких показателей вакцинации, сообщает портал Baltijas Balss.

"Если бы невакцинированные пенсионеры получали пенсию в размере 50%, мы бы очень быстро достигли отличных показателей вакцинации в этой возрастной группе. Не нужно было бы задерживать образование детей, не нужно было бы отменять театры и концерты", - написал Волдемар Бургис в Twitter.

Отказ от вакцинации политик назвал "нападками на права". "Оценивая текст Конституции с точки зрения прав детей, прав человека, понятно, что мы можем ограничивать нападки этих пенсионеров на права наших детей заниматься спортом, наши права на сохранение и развитие латышской культуры", - считает юрист.

Ранее в Латвии из-за распространения коронавируса было объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Кариньш Кришьянис объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций. Он отметил, что цель введения чрезвычайного положения - увеличить охват вакцинацией через строгие ограничения для непривитых.-0-