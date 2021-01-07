В Латвии введен комендантский час, который будет действовать по выходным

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Латвии в четверг вынес постановление о введении комендантского часа по выходным до 25 января, сообщает LETA. Комендантский час будет действовать с 15 по 17 января и с 22 по 24 января. В это время жителям страны запрещено выходить на улицу с 22 часов вечера до 5 часов утра. Данный запрет не распространяется на отдых на природе при условии соблюдения положенной дистанции. На две недели продлены уже существующие ограничения, касающиеся сфер услуг и торговли, а также образования. Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, сообщает ТАСС. С тех пор в стране было выявлено 46 545 заболевших. На лечении в больницах на данный момент находятся 1 174 пациента.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!