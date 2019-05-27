В Ленинградской области на автодроме обрушились строительные леса, пострадали рабочие

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек пострадали при обрушении строительных лесов на гоночной трассе строящегося автодрома "Игора-драйв" в Приозерском районе Ленинградской области РФ, сообщил ТАСС глава администрации района Александр Соклаков.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще шесть человек - в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, все пострадавшие - граждане Таджикистана. "Санавиацией их планируют отправить в Санкт-Петербург", - сказал Александр Соклаков.
Всего на строительной площадке в момент обрушения находились 15-20 рабочих. Под завалами еще могут находиться люди.
В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ уточнили, что площадь обрушения составила 350 кв.м. Причины инцидента выясняются.-0-
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