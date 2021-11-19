В лесу на территории Польши погиб годовалый ребенок-беженец

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа спасателей из Польского центра международной помощи сообщила о смерти годовалого ребенка-беженца в лесу на территории Польши, передает радио RMF24.

Инцидент произошел в польском приграничье. "Мы получили сообщение, что как минимум одному человеку, который сейчас находится в лесу, нужна медицинская помощь", - говорится в сообщении Польского центра международной помощи в Twitter.

Прибыв на место событий, спасатели обнаружили трех беженцев, нуждавшихся в медицинской помощи. У молодого человека возникли сильные боли в животе, он был голоден и обезвожен. Кроме него, в помощи нуждалась сирийская пара: у мужчины была рваная рана на руке, а у женщины - ножевое ранение голени. Их годовалый ребенок умер в лесу.

По словам спасателей, эти люди провели в лесу 1,5 месяца. Пострадавшие были доставлены в больницу.

На прошлой неделе в Хайновском повете сотрудник лесохозяйственной службы обнаружил в лесу тело 20-летнего сирийца. Вскрытие показало, что причиной смерти мужчины могло быть переохлаждение.

По информации, ранее предоставленной польской полицией, с конца сентября в Подляском воеводстве в приграничной зоне были обнаружены тела еще шести иностранцев.-0-