В Либерии при давке на религиозной церемонии погибли 29 человек

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В давке во время религиозной церемонии в Либерии погибли по меньшей мере 29 человек, в том числе 11 детей и беременная женщина, сообщает агентство Associated Press.

Давка произошла, когда группа неизвестных, вооруженных ножами, напала на несколько сотен человек, которые присутствовали на церемонии в густонаселенном районе столицы Либерии Монровии.

По словам представителя полиции, одного человека задержали. Преподобный Авраам Крома, проводивший церемонию, также был доставлен для допроса по поводу инцидента.

По словам местных жителей, в последние годы уличные банды становятся все более серьезной проблемой в Монровии и других городах Либерии.-0-