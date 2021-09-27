В Литве при перевозке мигрантов задержаны граждане 4 стран

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане четырех стран - Азербайджана, Грузии, Ирака и Польши - задержаны в Литве при перевозке нелегальных мигрантов, которых они, как предполагают литовские должностные лица, намеревались вывезти в другие государства Евросоюза, более привлекательные для мигрантов. О задержании заявила служба охраны госграницы при МВД Литвы, сообщает ТАСС.

"В Пасвальском, Мариямпольском районах и на территории Кальварийского самоуправления в выходные дни в ходе оперативных мероприятий были задержаны автомобили, управляемые гражданами Азербайджана, Грузии, Ирака и Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов, хотя этим лицам свободное передвижение по стране запрещено", - говорится в сообщении.

Вместе с организаторами были задержаны 19 мигрантов из Ирака. Их них 13 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Еще шесть нелегалов самовольно ушли из центра приема иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы. До тех пор, пока просьба мигранта об убежище не рассмотрена, он не имеет права свободно передвигаться по стране.-0-