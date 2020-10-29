В Литве с 30 октября запрещены массовые мероприятия

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы с 30 октября на две недели вводит запрет на все массовые мероприятия в закрытых и открытых общественных пространствах. Такое решение принято в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает газета "Литовский курьер".

По предложению МВД на две недели запретят проведение всех личных праздников в закрытых и открытых общественных пространствах. Некоторые исключения будут сделаны только для спортивных мероприятий - их можно будет проводить, но без зрителей.

Также будут ограничиваться потоки покупателей в магазинах, торговых центрах, на рынках и других публичных местах торговли.

Ограничения коснуться и культурных мероприятий. Количество зрителей в закрытых помещениях будет ограничено 300, в открытых пространствах - 400.

В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса. По данным на 29 октября, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 тыс. человек. Общее количество случаев заболевания составляет 12 138 (776 случаев за последние сутки), выздоровели 4502 человека, умерли 144.-0-