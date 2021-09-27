В Литве скончался 11-летний ребенок, живший в лагере для мигрантов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском городе Рукле скончался 11-летний ребенок, проживавший в Центре приема беженцев. Как сообщает Delfi, в редакцию портала поступило видео, автор которого утверждает, что ребенок был убит полицейскими.

"Полиция убила ребенка в лагере в Рукле, а его отец был арестован при попытке бегства в Германию", - сообщение и видео такого содержания поступили в редакцию Delfi поздно вечером 25 сентября. Также есть сведения, что против ребенка был применен электрошокер.

Отмечается, что в тот же день в Рукле, где проживают несколько сотен нелегальных мигрантов, произошли беспорядки. На видеозаписях, которые были сняты самими мигрантами, видно, что сотрудники Службы общественной безопасности Литвы применяют слезоточивый газ. В итоге протест был подавлен, а несколько мигрантов, пытавшихся сбежать, были задержаны и возвращены в лагерь.

Пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене подтвердила, что в Рукле были беспорядки. Однако она заявила: у нее нет данных о том, что против мальчика использовался электрошокер.

По словам директора Центра приема беженцев в Рукле Беатриче Бернотене, ребенок умер в результате болезни. По ее словам, отец мальчика обратился к работнику центра и сообщил, что состояние ребенка ухудшилось. "Наш сотрудник сразу же вызвал скорую помощь, которая отвезла ребенка вместе с отцом в медицинское учреждение, где позже, как выяснилось, ребенок скончался", - сказала Беатриче Бернотене.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях, которые сравниваются в прессе с концлагерями. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией, различными заболеваниями, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. В центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.-0-