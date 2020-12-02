В Литве ужесточили карантинные ограничения из-за коронавируса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией ужесточило карантинные ограничения, сообщает газета "Литовский курьер".

"Ситуация по-прежнему остается сложной, хотя у нас стабильные цифры, нет роста числа заболевших в сутки, но они остаются очень высокими, что вызывает огромную нагрузку на сектор здравоохранения. Поэтому мы предлагаем скорректировать постановление правительства о карантине", - отметил временный министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

По предложению Министерства здравоохранения правительство запретило собираться в общественных местах и гостях больше чем по двое за исключением членов семьи. До этого было разрешено собираться группами до 5 человек. Эти условия должны соблюдаться и в гостиничном секторе, при совершении религиозных обрядов.

Запрещена торговля на временных торговых точках, оборудованных в магазинах, торговых центрах и местах предоставления услуг. Ограничения не будут распространяться на торговлю продуктами питания. При этом утверждена рекомендация отказаться в магазинах, торговых центрах, на рынках от краткосрочных мер стимулирования торговли - распродаж, часов скидок, дегустаций. Такие меры не распространяются на торговлю в интернете.

Второй карантин в Литве введен 7 ноября на три недели, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом продлен до середины декабря. С 10 декабря правительство разрешило открыть для небольших групп людей музеи, галереи, проведение экскурсий, однако не исключено, что решение может быть изменено.-0-