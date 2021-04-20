В Литве выявили неизвестную мутацию коронавируса

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестная мутация коронавируса зафиксирована в литовском городе Аникщяй. Об этом в эфире национального радио сообщила сегодня директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене, сообщает ТАСС. "В районном центре Аникщяй зафиксировано несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным нам штаммом", - заявила Бируте Сапкаускене. По ее словам, в других местах Литвы эта разновидность мутировавшего коронавируса не обнаружена. "Зафиксировано 35 случаев в городе Аникщяй. Около трети людей, которые были носителями этого штамма, уже выздоровели", - отметила директор. Большинство из них переболели бессимптомной формой, несколько человек были госпитализированы. "Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения", - сказала Бируте Сапкаускене.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!