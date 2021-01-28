28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве выявили случаи торговли поддельной вакциной от коронавируса, сообщает Государственная служба контроля над лекарственными препаратами при Министерстве здравоохранения.

Власти призывают литовцев не покупать малоизвестные препараты, представляемые как вакцины, и не заниматься самолечением. Поддельные вакцины, купленные у частных лиц, могут серьезно навредить здоровью.

Государственная служба контроля над лекарственными препаратами подчеркивает, что вакцину от COVID-19 невозможно приобрести в интернете или в аптеках, она закупается только государством.

По данным агентства Delfi, Литва по заболеваемости COVID-19 в течение двух последних недель занимает шестое место среди европейских государств, мониторинг которых ведет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, по смертности от коронавируса - пятое место.-0-