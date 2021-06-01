В Литве значительно вырастут цены на газ и электроэнергию для населения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С июля в Литве для большинства потребителей вырастут цены на газ и электроэнергию, сообщает Delfi со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики.

Так, газ для домашних хозяйств с июля подорожает на 26-50%. Разбежка обусловлена количеством потребления. Например, для домашних хозяйств, которые используют газ для отопления, цена вырастет значительно больше, чем для тех, кто использует газ только для приготовления пищи. Стоимость электроэнергии для населения в июле в среднем вырастет на 8,4%.

Как сообщил госэнергохолдинг Ignitis, электроэнергия дорожает по причине роста цен на бирже. "Наибольшее влияние на изменение цен на электроэнергию оказало повышение более чем на 18,77% цены на закупку электроэнергии на бирже Nord Pool, а также рост цен по фьючерсным сделкам, что учел Государственный совет по регулированию энергетики при установлении рыночной цены на второе полугодие", - сообщил Ignitis.

Подорожание газа также связано с изменением цен на голубое топливо на европейских биржах, а также ростом потребления газа в экономике в связи с сокращением последствий пандемии COVID-19, холодной зимой и использованием газа из европейских газохранилищ, пояснили в холдинге Ignitis.

Повышение цен на электричество и газ для населения Литвы прокомментировала премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Она заявила, что правительство в процесс установки цен не вмешивается. "В сам процесс установки цен правительство точно не вмешивается, был создан независимый регулятор, чтобы этого не было", - заметила премьер.-0-