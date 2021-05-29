В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Ливийской национальной армии разбился на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ВС под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Инцидент произошел во время военного парада на базе Бенина в Бенгази, который был организован по случаю седьмой годовщины начала операции "Достоинство", которую хафтаровцы вели с целью ликвидации террористических группировок.

С целью выяснения причин аварии будет проведено тщательное расследование. Ряд ливийских СМИ сообщал, что это был истребитель МиГ-21.-0-