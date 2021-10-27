В Лондоне экоактивисты устроили акцию протеста в Музее науки

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты природозащитной организации "Климатическая сеть британских студентов" устроили акцию протеста в лондонском Музее науки из-за его сотрудничества с такими крупными мировыми нефтегазовыми компаниями, как Shell, сообщает радиостанция LBC.

Еще одной причиной акции послужило проведение выставки "Энергетическая революция", которая организована при поддержке индийского конгломерата Adani group. Компания занимается добычей угля и владеет угольными электростанциями. Ранее экоактивисты также критиковали руководство Музея науки за партнерские проекты с англо-голландской корпорацией Royal Dutch Shell.

Активисты пообещали просидеть в музее всю ночь. Отмечается, что на месте событий присутствуют сотрудники полиции, которые пока не осуществляли никаких арестов.

Как сообщает ТАСС, Музей науки в Лондоне был открыт в 1857 году, в допандемийные времена его посещали около 3 млн человек в год. Одним из самых известных экспонатов в коллекции музея является паровоз "Пыхтящий Билли", считающийся старейшим из сохранившихся в мире.-0-