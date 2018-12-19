В Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре в Лондоне 19 декабря, сообщает The Telegraph.

В результате пострадали три человека. Ранен и сам нападавший.

Правоохранители задержали нападавшего. В полиции не связывают атаку с терроризмом. Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента.-0-