В Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре в Лондоне 19 декабря, сообщает The Telegraph.
В результате пострадали три человека. Ранен и сам нападавший.
Правоохранители задержали нападавшего. В полиции не связывают атаку с терроризмом. Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента.-0-
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