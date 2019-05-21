В Лондоне назовут обладателя Международной Букеровской премии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя обладателя Международной Букеровской премии в области литературы на английском языке, будет названо 21 мая в Лондоне. Торжественная церемония пройдет в концертном зале Roundhouse. На премию претендуют писатели из Германии, Колумбии, Омана, Польши, Франции и Чили, сообщает ТАСС.

В числе претендентов - ее прошлогодний лауреат: польская писательница Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over the Bones of the Dead), который впервые был опубликован в 2009 году.

В шорт-лист вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape of the Ruins), писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи с книгой "Небесные тела" (Celestial Bodies), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years), чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Зеран с романом "Непрожитое" (The Remainder).

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и до 2016-го вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии - 50 тыс. фунтов стерлингов (около $64 тыс.), их делят между писателем-победителем и переводчиком.-0-