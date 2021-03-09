В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих, один человек погиб

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Лондона неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, убив одного человека и ранив еще двоих, сообщает ВВС.

Инцидент произошел возле наземной станции метро White Hart Lane. Один из пострадавших, 19-летний мужчина, скончался на месте. Еще один молодой человек в возрасте 18 лет был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, о его состоянии не сообщается. Третий пострадавший получил легкие травмы.

Мотивы и личность нападавшего пока не установлены. Полиция ведет его поиски.-0-