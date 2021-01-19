В Лондоне прошла акция протеста краболовов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондоне прошла акция протеста краболовов. Как сообщает Euronews, протестующие припарковали большегрузные машины у резиденции премьер-министра Великобритании.

Участники протеста выступили против условий Brexit. По их словам, произошедшие после выхода из ЕС перемены грозят уничтожить отрасль. "У нас больше счетов, чем улова. Нам приходиться начинать подготовку на день раньше. Бумага, просто горы бумаги, которые нам приходится возить с собой в грузовиках, от таможенных деклараций до справок о здоровье. Так дальше невозможно, стоимость этого всего просто астрономическая", - говорят демонстранты.

В полиции не исключили, что в условиях карантина участникам протестов грозит штраф за "поездку без необходимости".

Многие рыбаки были в рядах самых горячих сторонников Brexit. Они надеялись расстаться с системой европейских квот на вылов и вернуть себе контроль над британскими водами. Однако согласно заключенным договоренностям по выходу Великобритании из ЕС, квоты на вылов изменятся, но не исчезнут по крайней мере в течение пяти лет. Кроме того, после Brexit осложнился доступ на европейский рынок.-0-