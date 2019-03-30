В Лондоне прошли массовые протесты сторонников Brexit

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона задержала пятерых участников акций протеста, которые устроили сторонники немедленного выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

March to Leave ("Марш в пользу выхода"), в котором приняли участие многие представители ультраправых сил, начался две недели назад в приморском городе Сандерленд на северо-востоке Англии и завершился 29 марта в центре Лондона - на Парламентской площади и возле ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Участники марша напомнили, что именно этот день, 29 марта, изначально был определен как день непосредственного выхода Великобритании из Евросоюза. Однако в результате уступок правительства Терезы Мэй властям ЕС, многократного отклонения парламентом правительственного соглашения с Брюсселем об условиях выхода и исключения Палатой общин возможности Brexit без сделки, не только были отложены сроки выхода, но стала неопределенной и сама перспектива Brexit.

По информации Скотленд-Ярда, все задержанные остаются под стражей.-0-