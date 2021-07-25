В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений

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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы. Такую информацию сообщает РИА Новости.
Сильный дождь с грозой начался в Лондоне после полудня.
"В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - говорится в сообщении полиции в социальной сети.