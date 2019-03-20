В Лос-Анджелесе произошел взрыв, пострадали два человека

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали 20 марта в результате взрыва в доме в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе. Как сообщило в Twitter пожарное управление Лос-Анджелеса, взрыв повредил три помещения в одноэтажном здании.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, об их состоянии подробной информации нет.

При взрыве произошло частичное обрушение кровли здания. Пожарные, прибывшие на место, не обнаружили признаков возгорания.

Причины взрыва устанавливаются.-0-