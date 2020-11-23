В Мадриде прошла акция протеста против реформы образования в стране

Фото ТАСС

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против образовательной реформы в Испании прошла в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС. Участники манифестации выехали на машинах в центр Мадрида, тем самым парализовав движение по одной из главных улиц столицы. В акции участвуют сотни человек на автомобилях. Под сигналы клаксонов машины с оранжевыми флагами проехали по Мадриду. К протесту присоединились профсоюзы, ассоциации родителей школьников и представители образовательных учреждений. Главным лозунгом манифестации стало: "За право выбирать образование, какое мы хотим". Аналогичные акции прошли и в других городах Испании. Парламент Испании рассматривает сейчас образовательную реформу, которая вызвала полемику в обществе и критику оппозиционных партий. Нововведения, в частности, предусматривают, что испанский язык утратит статус лингва франка в школах, где в некоторых регионах говорят на других языках. Руководство автономий должно будет гарантировать право получать образование на испанском и втором официальном языках. В новом тексте также убрали упоминание испанского как официального языка государства. Учебные заведения, которым выделяют госсредства, не смогут разделять школьников по половому признаку. Частные школы с государственной поддержкой также не смогут получать взносы от семей за бесплатное обучение, обязывать делать платежи в фонды или ассоциации.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!