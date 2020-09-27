В Мадриде установили более 50 тыс. флагов в память о жертвах коронавируса

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 тыс. флагов появилось на зеленом склоне Парка Рома в Мадриде в память о жертвах коронавируса. Об этом сообщает ABC.

Десятки волонтеров установили флаги в память о людях, погибших в Испании с марта прошлого года из-за Covid-19. Общее количиство флагов - 53 тыс., хотя по официальным данным число погибших в стране составляет 31 232 человека.

Инициатива принадлежала ассоциации родственников умерших и людей, пострадавших от коронавируса.-0-