В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Взрыв прогремел сегодня в 4.00. По предварительным данным, в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома.
Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, всего в подъезде прописаны 110 человек, из завалов извлечены трое живых и три погибших, судьба еще 79 человек остается неизвестной.
Проживающие в двух соседних подъездах эвакуированы. Сейчас идет разбор завалов. На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города.-0-
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