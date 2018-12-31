В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Взрыв прогремел сегодня в 4.00. По предварительным данным, в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, всего в подъезде прописаны 110 человек, из завалов извлечены трое живых и три погибших, судьба еще 79 человек остается неизвестной.

Проживающие в двух соседних подъездах эвакуированы. Сейчас идет разбор завалов. На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города.-0-