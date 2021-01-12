В Малайзии из-за пандемии введен режим ЧП

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за значительного суточного увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters.
По данным на 12 января, в Малайзии за сутки зарегистрировано 3309 новых случаев коронавируса, что является самым большим показателем с начала пандемии.
"Король объявил чрезвычайную ситуацию, поскольку количество заражений COVID-19 достигло критической стадии", - говорится в сообщении королевского дворца.
Ожидается, что режим ЧП завершится 1 августа или ранее, в зависимости от дальнейшего роста числа заражений.-0-