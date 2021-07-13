В Малайзии зафиксирован максимум заболевших с начала пандемии

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Малайзии зафиксировали более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Как сообщает министерство здравоохранения страны, это максимум с начала пандемии, передает МИР 24.
Жесткие ограничение по коронавирусу вновь вводят по всему миру. Свирепствует штамм "Дельта". Он ушел далеко за пределы Индии, где был впервые обнаружен.
Весь месяц в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом. Вспышки инфекции регистрируют повсеместно Всемирной организации здравоохранения. Туда приходит все больше отчетов о том, что больницы работают на пределе возможностей.-0-