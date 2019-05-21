21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малави началось голосование на президентских и парламентских выборах, сообщает ТАСС.

На высший государственный пост африканской страны претендуют восемь кандидатов, включая 78-летнего действующего президента Питера Мутарику, который баллотируется на второй пятилетний срок. Также в числе кандидатов 46-летний вице-президент Саулос Чилима, в прошлом году вышедший из правящей Демократической прогрессивной партии и создавший свое собственное "Объединенное движение за трансформацию". По мнению экспертов, он входит в число фаворитов кампании. Также среди заметных кандидатов бывший протестантский священник, а ныне лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера. На предыдущих выборах 2014 года он получил 27,8% голосов, заняв второе место.

Голосование будет продолжаться до 18.00 по местному времени (до 19.00 по минскому). Результаты станут известны в течение восьми дней.

В соответствии с законодательством Малави, выборы президента проходят в один тур, а победителем признается кандидат, набравший простое большинство голосов. Вместе с главой государства малавийские граждане изберут однопалатный парламент, состоящий из 193 депутатов. По данным избирательной комиссии, в голосовании смогут принять участие 6,8 млн человек.-0-