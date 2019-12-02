В Маврикии избран новый президент

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Маврикия (Национальное собрание) избрал Притхвираджсингха Рупуна новым президентом республики, сообщает маврикийская газета L'express.

Маврикий является парламентской республикой. Кандидатуру на пост седьмого президента предложил премьер-министр страны Правинд Джагнот. Новым вице-президентом Маврикия стал бывший министр государственной службы Эдди Буассон.

Притхвираджсингх Рупун - адвокат по образованию, занимал посты министра местного самоуправления, заместителя спикера Национального собрания, министра социальной интеграции и экономических прав и возможностей. До 12 ноября 2019 года являлся министром искусств и культуры Маврикия. Церемония приведения к присяге президента и вице-президента республики состоится сегодня в 16.30 по местному времени в государственном дворце La Reduit.-0-