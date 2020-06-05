В Мексике манифестация закончилась массовыми беспорядками

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многотысячная манифестация против полицейского произвола, которая прошла в мексиканском городе Гвадалахара, закончилась массовыми беспорядками. За совершение актов вандализма и нападения на сотрудников полиции 27 протестующих, в том числе шесть несовершеннолетних, были взяты под стражу, сообщает Euronews,

Демонстранты вышли на улицы города с требованием расследовать гибель молодого мексиканца в полицейском участке. Инцидент произошел 4 мая. 30-летний рабочий был задержан, по одной из версий, из-за отсутствия маски, что являлось нарушением действовавшего в то время карантина на фоне распространения коронавируса. Предположительно, правоохранители избили мужчину, от полученных травм он на следующий день скончался в больнице.

О случившемся стало известно только на этой неделе. Виновные не найдены до сих пор. Родственники погибшего заявляют, что один из местных чиновников предложил им около 8 тыс. евро за молчание. Они отказались.

Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро пообещал разобраться в произошедшем, но он также осудил насилие на улицах.

Добиться справедливости в деле об убийстве призвали Мехико в ООН.

По официальным данным, в Мексике зафиксировано более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 12,5 тыс. инфицированных.-0-