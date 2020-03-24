В Мексике неизвестные напали на посетителей бара, погибли четыре человека

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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате нападения на бар в мексиканском городе Селайя, находящемся в штате Гуанахуато. Об этом сообщает газета El Universal.
По данным полиции, к бару подъехало несколько машин, из которых вышли вооруженные мужчины. Во время атаки нападавшие использовали автоматическое оружие, а также осколочные гранаты.
Раненые были доставлены в больницы. Нападавшим удалось скрыться с места преступления до прибытия полиции. Причины происшествия выясняются.-0-