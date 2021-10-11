В Мексике неизвестные застрелили четырех полицейских

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо полицейских были убиты неизвестными преступниками в городе Сакатекас, столице одноименного штата в центральной части Мексики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter управления общественной безопасности штата.

Бандиты открыли огонь по стражам порядка недалеко от футбольного поля, где проходил турнир детских команд. Сведений о пострадавших среди игроков и зрителей не поступало.

С января по сентябрь в Сакатекасе жертвами насилия стали около 900 человек. Согласно результатам опроса, проведенного в июне Национальным институтом статистики и географии, более 95% жителей крупнейшего города Фреснильо не чувствуют себя в безопасности.-0-