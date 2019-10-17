В Мексике от нападений неизвестных пострадали полицейские

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько вооруженных нападений совершено на сотрудников Федеральной полиции в штате Гуанахуато в Мексике. В ходе столкновений стражи порядка ликвидировали четверых преступников, один полицейский получил тяжелые ранения, сообщила 16 октября газета El Universal .

Сведения о личностях участников нападения пока не разглашаются. Пострадавший полицейский был доставлен в больницу города Акамбаро.

В штате Герреро на юго-западе страны 15 октября вооруженные гражданские атаковали воинский патруль. В перестрелке погибли 14 нападавших и один военный. В западном штате Мичоакан 14 октября неизвестные убили 14 полицейских.-0-