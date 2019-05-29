В Мексике сгорел пассажирский автобус

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с пассажирами перевернулся и сгорел после столкновения с грузовиком в штате Веракрус на юге Мексики. Автокатастрофа произошла на трассе Пуэбла-Орисаба, сообщил телеканал
По предварительной информации, жертвами ДТП стали по меньшей мере 14 человек. На месте происшествия работают бригады врачей и спасателей. Движение по дороге временно перекрыто. Причины столкновения не известны.-0-
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