В Мельбурне пятый день подряд протестуют против санитарных ограничений

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие снова вышли на улицы Мельбурна в австралийском штате Виктория для участия в акциях и пикетах против санитарных ограничений и обязательной вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

По оценкам полиции штата, не менее 1 тыс. человек вышли на очередную акцию. Они прошли по главным улицам и собрались в здании военного мемориала, где были заблокированы полицией. Протестующие несли плакаты с призывами прекратить изоляцию и выкрикивали лозунги с требованием отменить обязательную вакцинацию.

Согласно распоряжению полиции штата, воздушное пространство над мемориалом было закрыто для вертолетов и дронов СМИ, журналистам также запретили проходить за оцепление. Всем протестующим стражи порядка предложили мирно разойтись по домам, пригрозив тем, что оставшихся арестуют.

Как сообщается, по крайней мере несколько человек были задержаны.

Протесты во втором по величине городе Австралии начались 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли. По решению штата, строители должны в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса, чтобы вернуться к работе. После нескольких стычек протестующих с полицейскими правительство Виктории приняло решение приостановить работу всех строительных площадок на две недели, чтобы их работники могли привиться. В результате тысячи сотрудников с понедельника были отстранены от работы без сохранения зарплаты.-0-