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04 июля 2020, 09:53

В мире коронавирусом заразились более 11 млн человек

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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В США зафиксировано рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило сегодня 11 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Как сообщается, коронавирусом заразились 11 074 878 человек, из них 525 121 умерли. Выздоровели 5 863 847.

Больше всего выявлено случаев инфицирования в США - более 2,79 млн. Далее следует Бразилия (более 1,5 млн). На третьем месте находится Россия. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859.-0-

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