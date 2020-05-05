В мире уже более 3,5 млн человек, инфицированных коронавирусом

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире увеличилось за сутки более чем на 81 тыс. и превысило 3,5 млн. При этом количество подтвержденных смертей увеличилось почти на 4 тыс. и превысило 243 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 5 мая в мире были зарегистрированы 3 517 345 инфицированных и 243 401 умерших. Количество заразившихся увеличилось за сутки на 81 454, а скончавшихся - на 3 797. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 566 684 и 145 602 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 22 539, а умерших - на 1 615.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 477 447 человек, 79 590 умерли. По числу инфицированных (43 691) и умерших (1 763) за сутки этот регион обогнал Европу.

Третью строчку в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там зафиксировано 213 376 инфицированных, 8 115 человек умерли.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных в США - 1 154 985. Далее следуют Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (190 588), Германия (163 860), Россия (155 370), Франция (130 242), Турция (127 659), Бразилия (101 147) и Иран (98 647). За минувшие сутки Бразилия поднялась на девятое место, уступив десятое Ирану.-0-