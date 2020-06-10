В мире уже более 7 млн инфицированных коронавирусом, почти 109 тыс. случаев заражения зафиксировано за прошедшие сутки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 109 тыс., умерли 3,5 тыс. человек. Соответствующие данные опубликованы 9 июня на сайте ВОЗ.

По состоянию на 11:00 9 июня в мире было зарегистрировано 7 039 918 случаев инфицирования и 404 396 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 108 918, умерли 3 539. За предыдущие сутки было выявлено 131 296 новых случаев заражения и 3 469 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки, как и раньше, на первом месте по числу инфицированных - их зафиксировано 3 366 251 (+54 864 за сутки). Количество умерших там достигло 183 950 (+2 146 за сутки). В Европе насчитывается 2 303 361 заразившийся (+16 801) и 184 671 умерший (+551).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 658 614 (+17 185 за сутки), зафиксировано 14 913 смертей (+311 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 933 560 человек. Потом идут Бразилия (691 758), Россия (485 253), Великобритания (287 403), Индия (266 598), Испания (241 717), Италия (235 278), Перу (196 515), Германия (184 543) и Иран (173 832).-0-