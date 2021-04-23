В мире за неделю выявили максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие семь дней возросло на 5,7 млн, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря 2020 года. Сейчас темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки, тогда как в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.

На фоне подъема заболеваемости растет и смертность: впервые с февраля число умерших за неделю превышает 80 тыс.-0-